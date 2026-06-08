Удивительное «танцующее» сияние сняли из космоса. ВИДЕО

Астронавты Crew Dragon запечатлели с орбиты необычное «танцующее» полярное сияние, видео опубликовано на сайте NASA.

На кадрах яркие зеленые ленты буквально извиваются и «танцуют» на краю планетарной атмосферы, создавая впечатление гигантского прибоя. Такое необычное поведение связано с мощной солнечной активностью.

Обычно структура полярных сияний меняется сравнительно плавно, однако на этот раз потоки заряженных частиц оказались слишком интенсивными и вызвали удивительный эффект небесного «танца».

За несколько дней до съемки на Солнце произошли сильная вспышка и выброс корональной массы. Плазменное облако ударило по Земле и вызвало в минувшие выходные геомагнитную бурю уровня G4.

Примечательно, что полярное сияние оказалось настолько сильным, что осветило не только атмосферу, но и создало красивые отражения на корпусе Crew Dragon, который удален от поверхности более чем на 400 километров.