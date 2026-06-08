Предсказан приход магнитной бури планетарного масштаба

Облако плазмы ударит по Земле вечером 8 июня и вызовет магнитную бурю планетарного масштаба, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: © NASA

Плазменный выброс произошел 6 июня, изначально он не двигался в сторону Земли. Однако математические модели показали, что облако все-таки пересечет орбиту планеты, вероятность бури оценивается в 96%.

Для прогноза специалисты использовали данные аппарата STEREO, который наблюдает за Солнцем и Землей с расстояния около 100 миллионов километров. Спутник ранее передал изображения, на которых облако плазмы движется в сторону планеты.

По данным астрономов, событие может достичь уровня G3. Такой показатель относится к категории сильных магнитных бурь и способен влиять на работу спутников, радиосвязи и энергетических систем.

Интенсивность магнитных бурь официально измеряется по пятибалльной шкале — от G1 (слабая буря) до G5 (экстремальная). G3 в этой шкале относится к сильным бурям, она вызывает заметные изменения в геомагнитной обстановке.