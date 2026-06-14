Назван способ оценить состояние здоровья по рукопожатию

Сила рукопожатия связана с общим состоянием здоровья и даже может предсказать продолжительность жизни человека, рассказал доцент Университета Дикина (Австралия) Хасан Валли

«Сила хвата не является причиной долголетия. Она служит маркером общей физиологической устойчивости организма, которая и влияет на здоровье и продолжительность жизни», — приводит портал The Conversation слова Валли.

Ученые провели исследование с участием порядка 500 тысяч жителей Великобритании в возрасте от 40 до 69 лет и обнаружили, что снижение силы хвата на каждые пять килограммов связано примерно с 20-процентным увеличением риска смерти в течение последующих десяти лет наблюдений.

Мышечная слабость — менее 26 килограммов силы хвата у мужчин и менее 16 килограммов у женщин — ассоциировалась с более высоким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, хронической обструктивной болезни легких, респираторных заболеваний и некоторых видов рака,

По его словам, хват скорее отражает общее состояние организма. Он связан с мышечной массой, работой нервной системы, состоянием сердца и сосудов, а также особенностями обмена веществ.



Именно поэтому некоторые специалисты предлагают рассматривать силу хвата как новый жизненно важный показатель наряду с температурой тела, артериальным давлением, частотой пульса и дыхания.



Измеряется сила хвата с помощью специального прибора — динамометра, который фиксирует, насколько сильно человек может сжать рукоятку рукой.