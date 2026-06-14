Губки для мытья посуды неожиданно оказались опасными

Кухонные губки во время мытья посуды выделяют микропластик, выяснили исследователи из Боннского университета, изучившие экологические последствия этого предмета быта.

Ученые провели исследование, объединив лабораторные эксперименты и данные, собранные добровольцами из Германии и Северной Америки. Оказалось, что все протестированные губки постепенно изнашиваются и выделяют микропластик, приводит журнал Environmental Advances отчет исследователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Химия: правда о мытье посуды

В зависимости от состава губки ежегодный объем таких выбросов составлял от 0,68 до 4,21 грамма на человека. При этом изделия с меньшим содержанием пластика выделяли значительно меньше частиц.

Ученые рекомендуют выбирать губки с меньшим содержанием пластика и использовать их как можно дольше, чтобы сократить количество отходов.