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Губки для мытья посуды неожиданно оказались опасными

Источник:
Environmental Advances
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Губка
Фото: © Magnific.com

Кухонные губки во время мытья посуды выделяют микропластик, выяснили исследователи из Боннского университета, изучившие экологические последствия этого предмета быта.

Ученые провели исследование, объединив лабораторные эксперименты и данные, собранные добровольцами из Германии и Северной Америки. Оказалось, что все протестированные губки постепенно изнашиваются и выделяют микропластик, приводит журнал Environmental Advances отчет исследователей.

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В зависимости от состава губки ежегодный объем таких выбросов составлял от 0,68 до 4,21 грамма на человека. При этом изделия с меньшим содержанием пластика выделяли значительно меньше частиц.

Ученые рекомендуют выбирать губки с меньшим содержанием пластика и использовать их как можно дольше, чтобы сократить количество отходов.

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Жизнь #Здоровье
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