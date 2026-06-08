Введение техсбора на электронику в России перенесли

Срок введения технологического сбора с производителей и импортеров отдельных видов радиоэлектронных устройств перенесли с 1 сентября на 1 декабря 2026 года, сообщил Минфин в своем телеграм-канале.

«В связи с предложениями отраслевых объединений срок начала взимания технологического сбора переносится на 1 декабря 2026 года», — говорится в сообщении.

Госдума ранее приняла в третьем чтении закон, который вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор за ввоз или производство в Россию продукции любой электроники. Документ был опубликован на сайте думской базы.

Технологический сбор будет взиматься за ввоз в Россию электронной компонентной базы или промышленной продукции, содержащей такие компоненты, а также за их производство на территории страны.

Сбор обязаны будут уплачивать юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся ввозом или производством такой продукции и компонентов. Все средства от уплаты сбора направят на развитие отечественной электроники.

Максимальный размер сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждый компонент или единицу продукции. Разработчики документа отмечали, что сбор позволит создать стимул для локализации производства внутри страны.

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