Власти занялись улучшением «Почты России»

Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов о модернизации и повышении эффективности работы «Почты России». Она должна стать более цифровизованной и экономически эффективной, но сохранить базовые услуги для пожилого населения.

Электронная почтовая система станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов гражданам и бизнесу. Через нее в личные кабинеты на «Госуслугах» будут направлять платежные документы за коммунальные услуги, говорится в пояснительной записке.

Возможность получать бумажную квитанцию останется для пенсионеров, граждан льготной категории и людей без учетной записи на «Госуслугах».

Банкам запретят взимать комиссию при оплате услуг в почтовых отделениях. У почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок.



Самый востребованный сервис на «Госуслугах» →



«Почта России» сможет размещать рекламу на доставляемых ею платежных документах. Законопроект предусматривает также оптимизацию графиков работы почтовых отделений.