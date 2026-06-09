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Власти занялись улучшением «Почты России»

Источник:
Sibnet.ru
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Почта России
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов о модернизации и повышении эффективности работы «Почты России». Она должна стать более цифровизованной и экономически эффективной, но сохранить базовые услуги для пожилого населения.

Электронная почтовая система станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов гражданам и бизнесу. Через нее в личные кабинеты на «Госуслугах» будут направлять платежные документы за коммунальные услуги, говорится в пояснительной записке. 

Возможность получать бумажную квитанцию останется для пенсионеров, граждан льготной категории и людей без учетной записи на «Госуслугах».

Банкам запретят взимать комиссию при оплате услуг в почтовых отделениях. У почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок.

Самый востребованный сервис на «Госуслугах» → 


«Почта России» сможет размещать рекламу на доставляемых ею платежных документах. Законопроект предусматривает также оптимизацию графиков работы почтовых отделений.

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