НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Глюкоза встретила день рождения обнаженными фото

Источник:
Sibnet.ru
307 0

Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) опубликовала обнаженные фотографии в день рождения, ей исполнилось 40 лет.

«Мне сегодня 40», — подписала Глюкоза серию фотографий из постели.

Певица сделала обнаженное селфи в зеркале, прикрывая интимные части тела руками и ногами. Большая часть снимков — портреты в черной косметической маске и с небрежной прической «я упала с сеновала».

Глюкоза стала известной в начале 2000-х, когда ее пригласил в проект продюсер Максим Фадеев. Их сотрудничество завершилось со скандалом в 2023 году. Также участвовала в телепроектах. Певица замужем за бизнесменом Александром Чистяковым, у пары две дочери.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Прилепин отказался продлить контракт для участия в СВО
Рэпер-иноагент Моргенштерн официально сменил имя и веру
Собчак заявила о гомофобии среди чиновников
Мизулина написала донос на Собчак
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Роскомнадзор прокомментировал недоступность Minecraft
Вспышка высочайшего класса зафиксирована на Солнце
Почему советские поезда были зелеными
Россия пригрозила агрессорам ядерным ответом
Обсуждение (0)
Картина дня
Армия США
Истребители НАТО сбили украинский беспилотник
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Партия Пашиняна не сумела на выборах набрать более 50%
Президент Украины Владимир Зеленский
Песков рассказал, как Зеленский строит из себя Рэмбо
Нурлан Сабуров
Нурлана Сабурова оправдали после проверки видео с поддержкой СВО
О самом главном
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Как раздельный сон вредит отношениям
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Все статьи
Самое обсуждаемое
33
Россия пригрозила агрессорам ядерным ответом
14
Военные пройдут обязательную геномную регистрацию
13
Силуанов похвастался финансовым суверенитетом России
13
Эксперт назвал самые подделываемые товары в России
12
Спецпредставитель Путина заявил, что тоннель между Россией и США будет