Глюкоза встретила день рождения обнаженными фото

Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) опубликовала обнаженные фотографии в день рождения, ей исполнилось 40 лет.

«Мне сегодня 40», — подписала Глюкоза серию фотографий из постели.

Певица сделала обнаженное селфи в зеркале, прикрывая интимные части тела руками и ногами. Большая часть снимков — портреты в черной косметической маске и с небрежной прической «я упала с сеновала».

Глюкоза стала известной в начале 2000-х, когда ее пригласил в проект продюсер Максим Фадеев. Их сотрудничество завершилось со скандалом в 2023 году. Также участвовала в телепроектах. Певица замужем за бизнесменом Александром Чистяковым, у пары две дочери.



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