НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Партия Пашиняна не сумела на выборах набрать более 50%

Источник:
Sibnet.ru
401 2
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Фото: © пресс-служба Кремля

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» по итогам парламентских выборов не смогла преодолеть планку в 50% голосов избирателей, такие данные приводит ЦИК страны.

По итогам выборов в парламент проходят четыре партии. Правящий «Гражданский договор» Пашиняна набрал 49,81% голосов. Оппозиционные силы представлены блоком «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна (набрал 23,29% голосов), альянсом «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна (9,94%), партией «Процветающая Армения» миллиардера Гагика Царукяна (4%).

Несмотря на то, что «Гражданский договор» не преодолел отметку в 50% голосов, Избирательный кодекс позволит ему сформировать правительство. При этом результат не дает Пашиняну конституционного большинства. Это может затруднить принятие поправок в основной закон Армении, на чем настаивал армянский премьер.

На выборах 2018 года блок Пашиняна одержал эффектную победу, набрав 70,43% голосов. На выборах 2021 года его партия получила уже 53,91% голосов.

Представитель «Сильной Армении» Арам Вардеванян заявил, что на выборах зафиксировали множество нарушений. Представитель партии «Армения» Ишхан Сагателян сообщил, что власти использовали выборную карусель и запугивали граждан.

Еще по теме
Кораблям ЕС разрешили задерживать танкеры с российской нефтью
Пашинян объявил о победе своей партии на выборах в Армении
Песков рассказал, как Зеленский строит из себя Рэмбо
Пашинян проголосовал и сделал заявление о России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Роскомнадзор прокомментировал недоступность Minecraft
Вспышка высочайшего класса зафиксирована на Солнце
Кремль отреагировал на удар Украины по Санкт-Петербургу
Россия пригрозила агрессорам ядерным ответом
Обсуждение (2)
О самом главном
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Как раздельный сон вредит отношениям
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Удавиков

Минфин РФ с 5 июня по 6 июля купит иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на сумму 208,2...

Maniac.

Фигасе, какой молодец!!! А вклады ФНБ, которые зарубежом, на сколько СУВЕРЕННЫ?На которые запад СВУ финансируют?

Uynachalnica

Вот тебе, бабушка, и многополярный мир!

Egorka72

Да уж, суверинитет..... особенно виден когда цены в продмаге видишь..