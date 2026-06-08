Партия Пашиняна не сумела на выборах набрать более 50%

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» по итогам парламентских выборов не смогла преодолеть планку в 50% голосов избирателей, такие данные приводит ЦИК страны.

По итогам выборов в парламент проходят четыре партии. Правящий «Гражданский договор» Пашиняна набрал 49,81% голосов. Оппозиционные силы представлены блоком «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна (набрал 23,29% голосов), альянсом «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна (9,94%), партией «Процветающая Армения» миллиардера Гагика Царукяна (4%).

Несмотря на то, что «Гражданский договор» не преодолел отметку в 50% голосов, Избирательный кодекс позволит ему сформировать правительство. При этом результат не дает Пашиняну конституционного большинства. Это может затруднить принятие поправок в основной закон Армении, на чем настаивал армянский премьер.

На выборах 2018 года блок Пашиняна одержал эффектную победу, набрав 70,43% голосов. На выборах 2021 года его партия получила уже 53,91% голосов.

Представитель «Сильной Армении» Арам Вардеванян заявил, что на выборах зафиксировали множество нарушений. Представитель партии «Армения» Ишхан Сагателян сообщил, что власти использовали выборную карусель и запугивали граждан.