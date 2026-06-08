«Союзмультфильм» объяснил ремейки советских мультиков

«Союзмультфильм» переснимает знаменитые советские мультфильмы, чтобы формировать связь между поколениями, сообщила глава «Союзмультфильма» и Киностудии им. Горького Юлиана Слащева на сессии «Культурный код как основа идентичности: российский опыт и перспективы» на полях ПМЭФ-2026.

Слащева рассказала, что в интервью ее часто спрашивают: «Зачем вы продолжаете старые франшизы? Зачем вы берете «Золотую коллекцию» и опять делаете с этими персонажами что-то новое? Почему вы не придумаете свое?»

«И я всегда на это отвечаю одно. Это позволяет нам находиться вместе с нашими детьми в одном культурном коде» — цитирует главу «Союзмультфильма» РБК.

По словам Слащевой, общие герои дают возможность в семье говорить об одном и том же и, возможно, поспорить, что лучше: старые «Ну, погоди!» и «Простоквашино» или новые.

В планах «Союзмультфильма» выпустить новые мультфильмы «Умка», «Возвращение блудного попугая», «Чучело-мяучело» и продолжение истории об Обезьянке и ее детях «Мартышкины».