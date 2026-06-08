НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

«Союзмультфильм» объяснил ремейки советских мультиков

Источник:
Sibnet.ru
365 2
Кадр из нового мультсериала «Ну, погоди!»
Фото: © кадр из нового мультсериала «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» переснимает знаменитые советские мультфильмы, чтобы формировать связь между поколениями, сообщила глава «Союзмультфильма» и Киностудии им. Горького Юлиана Слащева на сессии «Культурный код как основа идентичности: российский опыт и перспективы» на полях ПМЭФ-2026.

Слащева рассказала, что в интервью ее часто спрашивают: «Зачем вы продолжаете старые франшизы? Зачем вы берете «Золотую коллекцию» и опять делаете с этими персонажами что-то новое? Почему вы не придумаете свое?»

«И я всегда на это отвечаю одно. Это позволяет нам находиться вместе с нашими детьми в одном культурном коде» — цитирует главу «Союзмультфильма» РБК.

По словам Слащевой, общие герои дают возможность в семье говорить об одном и том же и, возможно, поспорить, что лучше: старые «Ну, погоди!» и «Простоквашино» или новые.

В планах «Союзмультфильма» выпустить новые мультфильмы «Умка», «Возвращение блудного попугая», «Чучело-мяучело» и продолжение истории об Обезьянке и ее детях «Мартышкины».

Еще по теме
Выходит продолжение сериала «10 историй о любви и смерти» о СВО
Тарантино раскритиковал современное кино
Десять фильмов, которые научат быть родителями
Хоррор «Закулисье реальности» по интернет-феномену выходит в России
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Роскомнадзор прокомментировал недоступность Minecraft
Вспышка высочайшего класса зафиксирована на Солнце
Кремль отреагировал на удар Украины по Санкт-Петербургу
Россия пригрозила агрессорам ядерным ответом
Обсуждение (2)
Картина дня
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Партия Пашиняна не сумела на выборах набрать более 50%
Президент Украины Владимир Зеленский
Песков рассказал, как Зеленский строит из себя Рэмбо
Нурлан Сабуров
Нурлана Сабурова оправдали после проверки видео с поддержкой СВО
Рэпер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ)
Рэпер-иноагент Моргенштерн официально сменил имя и веру
Топ комментариев

Удавиков

Минфин РФ с 5 июня по 6 июля купит иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на сумму 208,2...

Maniac.

Фигасе, какой молодец!!! А вклады ФНБ, которые зарубежом, на сколько СУВЕРЕННЫ?На которые запад СВУ финансируют?

Uynachalnica

Вот тебе, бабушка, и многополярный мир!

Egorka72

Да уж, суверинитет..... особенно виден когда цены в продмаге видишь..