Матвиенко объяснила цель закона о регулировании ИИ

Мошенники широко используют искусственный интеллект, в том числе для обмана молодежи и вовлечения ее в незаконную деятельность, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Законодательный контроль поможет с этим бороться.

Минцифры представило для общественного обсуждения проект закона об основах госрегулирования сфер применения технологий ИИ в России. Документ призван обеспечить безопасность личности, общества и государства при применении ИИ.

«Думаю, в ближайшее время мы такой закон примем, чтобы искусственный интеллект был на пользу, но не наносил вреда в тех сферах, где его могут использовать недобросовестно», — сказала Матвиенко в интервью «НЬЮМ ТАСС».



Сейчас ИИ «широчайшим образом используют мошенники, которые через искусственный интеллект обманывают людей, грабят их, воруют у них деньги, подвигают молодое поколение на неправомерные, незаконные действия — иногда дети поддаются этому», заключила спикер Совфеда.