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Выходит продолжение сериала «10 историй о любви и смерти» о СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из сериала «10 историй о любви и смерти»
Фото: © Первый канал

Продолжение сериала «10 историй о любви и смерти» выходит в понедельник, 8 июня, в онлайн-кинотеатрах Okko и Кино 1ТВ. Это часть многосерийного художественного проекта о событиях на Донбассе, основанного на воспоминаниях военкора Семена Пегова.

Сериал состоит из десяти независимых новелл, каждая из которых о людях, которых военкор Пегов встречал, работая в военном Донбассе с 2014 года, и о событиях, свидетелем которых он стал. Первые три эпизода сериала уже вышли в онлайн-кинотеатрах в начале года.

Это одна из самых «документальных» игровых работ о войне на Донбассе и СВО. Все герои, которые представлены в сериале, имеют реальные прототипы. А все драматические коллизии, на которых строится сюжет, опираются на подлинные человеческие истории.

По словам Пегова, в момент, когда сюжет разворачивается на твоих глазах, люди и их судьбы обретают особую значимость, и именно такие истории находят особенный отклик у зрителя.

В проекте задействовано более 200 актеров и использовано свыше 100 локаций. Съемки проходили в Донецке, Северодонецке и Мариуполе, а колумбийские пейзажи воссоздавались на территории Абхазии.

Продолжение сериала «10 историй о любви и смерти» будет выходить в Okko и на Кино 1ТВ с 8 по 17 июня. В день премьеры, 8 июня, пользователи сервисов смогут посмотреть сразу два новых эпизода. Новеллу «Филармония» покажут в эфире Первого канала 14 июня, остальные серии выйдут на Первом канале позднее.

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