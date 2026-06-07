Кремль сообщил о закрытых контактах с Украиной

Киев посетил «достаточно крупный» и известный бизнесмен из России, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«У нас и открытые, и закрытые [контакты с Киевом]. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», — сказал «Вестям» помощник президента.

Накануне Ушаков указал, что не может ничего раскрыть насчет «конкретных лиц, которые эти непубличные контакты могут поддерживать». «Периодически они происходят», — добавил он.

О визите российского бизнесмена в Киев рассказал два дня назад президент Владимир Путин. С его слов, три недели назад с ним связался давний знакомый из бизнес-кругов — «порядочный человек», которому он доверяет, — и сообщил о приглашении в Киев.

Этот бизнесмен посетил Украину и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Путин рассказал, что пообщался с бизнесменом после этого. «Самое главное» из того, что он узнал на встрече в Киеве, состоит, по словам российского президента, в следующем: «господин Зеленский просил о встрече».