Эксперт спрогнозировал ключевую ставку в 10% к концу года

Ключевая ставка ЦБ РФ на конец 2026 года будет на уровне 10-12%, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«На конец года ключевая будет на уровне 12%. Но если динамика инфляции все-таки будет отрицательной, как последние предыдущие две недели, то могут быть более решительные шаги и снижение ключевой до 10%», — сказал Аксаков в интервью РИА Новости.

Банк России последовательно, но осторожно смягчает ДКП с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года — 16%.



В апреле Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд — до 14,5%, повторив шаг, предпринятый на последних четырех заседаниях.