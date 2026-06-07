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Эксперт спрогнозировал ключевую ставку в 10% к концу года

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Magnific.com/

Ключевая ставка ЦБ РФ на конец 2026 года будет на уровне 10-12%, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«На конец года ключевая будет на уровне 12%. Но если динамика инфляции все-таки будет отрицательной, как последние предыдущие две недели, то могут быть более решительные шаги и снижение ключевой до 10%», — сказал Аксаков в интервью РИА Новости.

Банк России последовательно, но осторожно смягчает ДКП с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года — 16%.

В апреле Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд — до 14,5%, повторив шаг, предпринятый на последних четырех заседаниях.

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