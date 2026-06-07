НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Тарантино раскритиковал современное кино

Источник:
Myweekend.ru
380 1
Американский режиссер Квентин Тарантино
Американский режиссер Квентин Тарантино
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Американский режиссер Квентин Тарантино раскритиковал современное кино за кастинг, неправдоподобие и попытки угодить зрителю, назвав Голливуд «безвкусной фабрикой».

Тарантино заявил, что сегодня ему «почти невозможно» смотреть фильмы, вышедшие после пандемии 2020-го года:

«Ошибки, неправдоподобие, заигрывание с аудиторией, неудачный кастинг или просто глупость — все это топит почти каждый новый фильм, выходящий с безвкусной фабрики, которую раньше называли Голливудом», — приводит Myweekend.ru слова режиссера.

Тарантино отметил, что за последние годы видел фильмы, которые ему понравились, однако ни один из них не смог по-настоящему увлечь. Среди них «Вестсайдская история» Стивена Спилберга (2021) и две части «Горизонтов» Кевина Костнера 2024 года.

Тарантино определился со своим лучшим фильмом

Исключением Тарантино назвал триллер «Лакомый кусок» Джо Карнахана для Netflix с Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком, который, по его словам, «удерживает внимание от начала до конца» благодаря режиссуре, актерскому составу и сценарию.

Еще по теме
Десять фильмов, которые научат быть родителями
Хоррор «Закулисье реальности» по интернет-феномену выходит в России
Мединский высказался о пользе советской цензуры
Выходит необычный хоррор The Backrooms
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Роскомнадзор прокомментировал недоступность Minecraft
Вспышка высочайшего класса зафиксирована на Солнце
Кремль отреагировал на удар Украины по Санкт-Петербургу
Изменится порядок оплаты отопления
Обсуждение (1)
Картина дня
Президент Украины Владимир Зеленский
Песков рассказал, как Зеленский строит из себя Рэмбо
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Пашинян проголосовал и сделал заявление о России
Глава МИД России Сергей Лавров
Захарова ответила на слухи о возможной отставке Лаврова
Шведский танк STRV-103
Российские войска уничтожили редкий танк STRV‑103
Топ комментариев

ded-09

Стоит посмотреть на стоимость авто на внутреннем рынке Китая. Где даже более оснащённые модели стоят...

Удавиков

Минфин РФ с 5 июня по 6 июля купит иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на сумму 208,2...

Maniac.

Фигасе, какой молодец!!! А вклады ФНБ, которые зарубежом, на сколько СУВЕРЕННЫ?На которые запад СВУ финансируют?

47343

Наиболее доступных за 2,2 млн рублей, ничесе, а я и не знал что это доступные цены