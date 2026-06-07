Американский режиссер Квентин Тарантино раскритиковал современное кино за кастинг, неправдоподобие и попытки угодить зрителю, назвав Голливуд «безвкусной фабрикой».

Тарантино заявил, что сегодня ему «почти невозможно» смотреть фильмы, вышедшие после пандемии 2020-го года:

«Ошибки, неправдоподобие, заигрывание с аудиторией, неудачный кастинг или просто глупость — все это топит почти каждый новый фильм, выходящий с безвкусной фабрики, которую раньше называли Голливудом», — приводит Myweekend.ru слова режиссера.

Тарантино отметил, что за последние годы видел фильмы, которые ему понравились, однако ни один из них не смог по-настоящему увлечь. Среди них «Вестсайдская история» Стивена Спилберга (2021) и две части «Горизонтов» Кевина Костнера 2024 года.



Исключением Тарантино назвал триллер «Лакомый кусок» Джо Карнахана для Netflix с Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком, который, по его словам, «удерживает внимание от начала до конца» благодаря режиссуре, актерскому составу и сценарию.