Американский режиссер Квентин Тарантино раскритиковал современное кино за кастинг, неправдоподобие и попытки угодить зрителю, назвав Голливуд «безвкусной фабрикой».
Тарантино заявил, что сегодня ему «почти невозможно» смотреть фильмы, вышедшие после пандемии 2020-го года:
«Ошибки, неправдоподобие, заигрывание с аудиторией, неудачный кастинг или просто глупость — все это топит почти каждый новый фильм, выходящий с безвкусной фабрики, которую раньше называли Голливудом», — приводит Myweekend.ru слова режиссера.
Тарантино отметил, что за последние годы видел фильмы,
которые ему понравились, однако ни один из них не смог по-настоящему увлечь.
Среди них «Вестсайдская история» Стивена Спилберга (2021) и две части
«Горизонтов» Кевина Костнера 2024 года.
Исключением Тарантино назвал триллер «Лакомый кусок» Джо Карнахана для Netflix с Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком, который, по его словам, «удерживает внимание от начала до конца» благодаря режиссуре, актерскому составу и сценарию.