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Новые «биометрические» рейсы появятся в июне

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирск с птичьего полета
Фото: © Sibnet.ru

Эксперимент по посадке на самолет по биометрии с 8 июня 2026 года расширили на новые направления. Речь идет о рейсах «Аэрофлота» из Санкт-Петербурга.

«Оборудование настроено и готово к использованию. Уже в июне биометрия будет доступна на десятках новых направлений. Пассажир сам решает, как именно пройти на рейс — по паспорту или с помощью биометрии», — сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на ПМЭФ-2026

Терминалами для идентификации на сегодня оснащены все выходы на посадку в Пулково. «Биометрические» рейсы из Санкт-Петербурга теперь возможны во Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Нижний Новгород и другие города.

Сервис биометрического прохождения предполетных проверок запустили 1 июня. Первыми аэропортами, где доступен сервис, стали Пулково и Шереметьево. Использование сервиса полностью добровольное. Тестирование продлится до 1 апреля 2027 года.

Чтобы воспользоваться проходом по биометрии, нужно заранее зарегистрировать свои биометрические данные. Это можно сделать в банке, в аэропортах, в специальных точках, через «Госуслуги» и офисы «Мои документы».

Биометрией вместо паспорта можно воспользоваться при регистрации на рейс и выходе на посадку, что позволит ускорить прохождение предполетных формальностей. Однако требование предъявить паспорт сохранится при проходе в зону транспортной безопасности.

Как зарегистрировать биометрию →
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