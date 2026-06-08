Новые «биометрические» рейсы появятся в июне

Эксперимент по посадке на самолет по биометрии с 8 июня 2026 года расширили на новые направления. Речь идет о рейсах «Аэрофлота» из Санкт-Петербурга.

«Оборудование настроено и готово к использованию. Уже в июне биометрия будет доступна на десятках новых направлений. Пассажир сам решает, как именно пройти на рейс — по паспорту или с помощью биометрии», — сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на ПМЭФ-2026

Терминалами для идентификации на сегодня оснащены все выходы на посадку в Пулково. «Биометрические» рейсы из Санкт-Петербурга теперь возможны во Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Нижний Новгород и другие города.

Сервис биометрического прохождения предполетных проверок запустили 1 июня. Первыми аэропортами, где доступен сервис, стали Пулково и Шереметьево. Использование сервиса полностью добровольное. Тестирование продлится до 1 апреля 2027 года.

Чтобы воспользоваться проходом по биометрии, нужно заранее зарегистрировать свои биометрические данные. Это можно сделать в банке, в аэропортах, в специальных точках, через «Госуслуги» и офисы «Мои документы».

Биометрией вместо паспорта можно воспользоваться при регистрации на рейс и выходе на посадку, что позволит ускорить прохождение предполетных формальностей. Однако требование предъявить паспорт сохранится при проходе в зону транспортной безопасности.