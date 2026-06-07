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Пашинян проголосовал и сделал заявление о России

Источник:
РБК
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Фото: © пресс-служба правительства Казахстана

Отношения между Арменией и Россией основаны на обоюдном уважении и имеют институциональный фон, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян после голосования на парламентских выборах.

«Я не вижу напряженности, это искусственная напряженность. Наши отношения с Россией носят институциональный характер и основаны на взаимном уважении», — цитируют РБК Пашиняна.

По его словам, некоторые политические силы, действующие на территории Армении, пытаются создать напряженность в армяно-российских отношениях, однако эти попытки не приносят результатов.

В Армении стартовали парламентские выборы. За места в Национальном собрании Армении 9-го созыва борются 18 политических сил — 16 партий и два блока партий.

В начале 2025 года армянский парламент утвердил законопроект о евроинтеграции. В ответ на это Москва настоятельно рекомендовала Еревану выбрать между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), предупредив о возможном пересмотре соглашений по поставкам энергоресурсов.

В МИД Армении подчеркнули, что Россия остается надежным партнером, связанным с Арменией «многочисленными узами». Позднее президент России Владимир Путин пообещал сохранить нормальные отношения с Арменией вне зависимости от того, по какому пути она пойдет.

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