Пашинян проголосовал и сделал заявление о России

Отношения между Арменией и Россией основаны на обоюдном уважении и имеют институциональный фон, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян после голосования на парламентских выборах.
«Я не вижу напряженности, это искусственная напряженность. Наши отношения с Россией носят институциональный характер и основаны на взаимном уважении», — цитируют РБК Пашиняна.
По его словам, некоторые политические силы, действующие на территории Армении, пытаются создать напряженность в армяно-российских отношениях, однако эти попытки не приносят результатов.
В Армении стартовали парламентские выборы. За места в Национальном собрании Армении 9-го созыва борются 18 политических сил — 16 партий и два блока партий.
В начале 2025 года армянский парламент утвердил законопроект
о евроинтеграции. В ответ на это Москва настоятельно рекомендовала Еревану
выбрать между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС),
предупредив о возможном пересмотре соглашений по поставкам энергоресурсов.
В МИД Армении подчеркнули, что Россия остается надежным партнером, связанным с Арменией «многочисленными узами». Позднее президент России Владимир Путин пообещал сохранить нормальные отношения с Арменией вне зависимости от того, по какому пути она пойдет.