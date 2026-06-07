Российские войска уничтожили редкий танк STRV‑103

Операторы ударных FPV-дронов группировки российских войск «Север» уничтожили редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области.

«В ходе выполнения специальных задач операторами ударных FPV-дронов 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" был поражен редкий шведский танк STRV-103. Технику противника уничтожили в капонире в Харьковской области», — рассказал РИА Новости российский офицер с позывным «Метеор».

По его словам, на харьковском направлении был обнаружен пункт временной дислокации украинских танкистов. Координаты цели передали командованию, после чего к работе приступили расчеты ударных FPV-дронов на оптоволоконном управлении.

«Метеор» отметил, что инженеры-саперы оснастили беспилотник кумулятивной боевой частью для гарантированного пробития брони без возможности последующего восстановления техники.



«Метеор» пояснил, что STRV-103 разработан в 1960-х годах и снят с вооружения Швеции в 1990-х. Машина отличается отсутствием башни, а наведение 105-мм орудия осуществляется за счет поворота и наклона корпуса.