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Китай объявил о проведении спецоперации близ Тайваня

Источник:
«Синьхуа»
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Флот КНР
Фото: © mod.go.jp

Китай начал проведение специальной морской операции в восточных водах у острова Тайвань, она стала ответом на переговоры между Японией и Филиппинами по морским границам в регионе.

Цель учений — утвердить юрисдикцию морских административных органов Китая, расширить возможности патрулирования и управления движением в водах региона, а также защитить национальные права и интересы, передает агентство «Синьхуа».

Пекин считает серьезным нарушением территориального суверенитета и морских прав Китая одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале «переговоров о делимитации моря» к востоку от Тайваня.

Район континентального шельфа, подлежащий делимитации (юридическое установление линии морской границы между соседними государствами), находится к востоку от Тайваня.

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