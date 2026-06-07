Китай объявил о проведении спецоперации близ Тайваня

Китай начал проведение специальной морской операции в восточных водах у острова Тайвань, она стала ответом на переговоры между Японией и Филиппинами по морским границам в регионе.

Цель учений — утвердить юрисдикцию морских административных органов Китая, расширить возможности патрулирования и управления движением в водах региона, а также защитить национальные права и интересы, передает агентство «Синьхуа».

Пекин считает серьезным нарушением территориального суверенитета и морских прав Китая одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале «переговоров о делимитации моря» к востоку от Тайваня.

Район континентального шельфа, подлежащий делимитации (юридическое установление линии морской границы между соседними государствами), находится к востоку от Тайваня.