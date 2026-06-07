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Финляндия пригрозила сбивать украинские дроны

Источник:
ERR
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Армия России (беспилотник)
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Финляндия готова сбивать залетевшие в ее воздушное пространство украинские дроны, заявил глава Минобороны страны Антти Хяккянен.

«Если по какой-либо причине один из дронов из роя, запущенного из Украины, собьется с курса, то такие беспилотники, оказавшиеся в нашем воздушном пространстве, можно было бы безопасно нейтрализовать с применением военной силы»,— цитирует чиновника ERR.

Хяккянен отметил, что такие инциденты связаны со стратегическими объектами России, расположенными вблизи границы с Финляндией. Он также добавил, что страна должна быть готова к тому, чтобы в подобной ситуации в небе не находились гражданские самолеты.

ВСУ атаковали Санкт-Петербург с помощью БПЛА в ночь перед Петербургским международным экономическим форумом, который открылся в городе 3 июня. Хяккянен заявил журналистам, что финские силы обороны знали об атаке.

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Оборона #Конфликты
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