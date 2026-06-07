Военные пройдут обязательную геномную регистрацию

Обязательная геномная регистрация вводится для военнослужащих, сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел, соответствующий закон вступает в силу 7 июня 2026 года.

Проведение геномной регистрации повысит эффективность установления личности неопознанных тел погибших в ходе боевых действий, а также упростит и ускорит процесс предоставления соответствующих льгот и выплат их родным.



Геномная регистрация будет обязательной для всех силовиков, направляемых для участия в боевых действиях, контртеррористических и миротворческих операциях. В частности, речь идет о геномной регистрации участников СВО.

Обязательной геномной регистрации также будут подлежать гражданский персонал и гражданские служащие, обеспечивающие проведение спецоперации, следует из принятого закона.

По общему правилу геномная информация будет храниться 100 лет, а в случае гибели владельца — до установления личности. При этом будет предусмотрена возможность уничтожения геномной информации по письменному заявлению владельца после увольнения со службы.