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Формирование курса рубля посчитали «необъяснимым»

Источник:
РБК
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Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Механизм формирования курса рубля, оказывающий влияние на доходы нефтяной отрасли и госбюджета, является «необъяснимым», заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Необъяснимый механизм формирования курса рубля снижает доходы экспортеров и российского бюджета. По расчетам Российской академии наук, потери федерального бюджета от укрепления национальной валюты только за прошлый год составили более двух триллионов рублей», — сказал Сечин.

Главы «Роснефти» подчеркнул, что нефтяной сектор остается ключевым донором российской экономики, он формирует около 40% экспортной выручки и создает спрос на продукцию смежных отраслей.

По его словам, совокупные налоговые поступления нефтегазового комплекса и связанных отраслей в прошлом году составили около 17 триллионов рублей — это составило порядка четверти доходов консолидированного бюджета.

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