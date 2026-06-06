Запущена биржа шуточных заданий за деньги

Стартап Pump.fun запустил биржу под названием «GO», на которой любой пользователь может выполнить челлендж за деньги.

Речь идет о совершенно рандомных и шуточных вещах, которые только придут в голову покупателям — например, можно получить несколько сотен долларов за сбритые брови или заработать 12 тысяч за организацию митинга в Нью-Йорке.

Некоторые задания можно считать целенаправленным унижением людей, однако многие пользователи готовы даже на сумасшедшие поступки ради денег и прямо пишут в комментариях о своем скверном финансовом положении.

Кроме этого, за призовой фонд могут побороться сразу несколько пользователей. Если задание выполняют разные претенденты, им придется разделить деньги.