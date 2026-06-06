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Школьники пожаловались на ошибки в ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
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ЕГЭ
Фото: © Sibnet.ru

Российские школьники начали массово жаловаться в соцсетях на ошибки и путаницу в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе.

Рособрнадзор прокомментировал ситуацию — ведомство в официальном телеграм-канале отметило, что в случае подтверждения ошибок будут приняты необходимые решения, которые позволят защитить права и интересы выпускников.

Обращения уже переданы в Федеральный институт педагогических измерений, который проводит детальный анализ результатов выполнения данного задания участниками экзамена. В частности, была отработана информация об опечатке в слове «позвала» в задании ЕГЭ по русскому языку.

В этом задании предлагаются слова, в которых экзаменуемые должны соотнести выделенное в задании ударение с тем ударением, которое соответствует современной норме русского литературного языка, зафиксированной в государственном словаре.

Несмотря на опечатку, в слове «позвала» указанного задания ударная буква была выделена. Поэтому замеченная школьниками ошибка не препятствовала успешному выполнению задания, подчеркнуло ведомство.

Предположение о несоответствии текстов и тем в задании с использованием текстов Куваева и Санина в задании ЕГЭ по русскому языку не подтвердились — отмечается, что тема сочинения и опорный текст соответствуют друг другу.

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