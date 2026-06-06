Центробанк изменит порядок расчета курса евро

Банк России изменит порядок расчета официального курса евро к рублю, сообщила пресс-служба регулятора.

Валютный курс с 8 июня будет рассчитываться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 по московскому времени в текущий рабочий день.

Такое решение Центробанк принял из-за низких оборотов по валютной паре рубль/евро на внутреннем рынке. Это снижает репрезентативность ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций.

При этом регулятор продолжит рассчитывать курс доллара к рублю на основе отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

Банк России начал устанавливать официальный курс валют на основе данных отчетности банков по результатам заключенных сделок на внебиржевом рынке с 13 июня 2024 года.