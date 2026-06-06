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Обнаружен истинный нулевой меридиан Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Планета Земля
Фото: © NASA

Американские ученые обнаружили скрытый меридиан, который делит Землю на две части, отражающие одинаковое количество света. Он пересекает оба полюса. Соответствующая статья опубликована журналом Nature.

Давно известно, что у Северного и Южного полушарий почти одинаковая отражательная способность (альбедо). Изучение спутниковых данных показало, что у планеты есть еще одна граница, которая делит Землю пополам по тому же признаку, но перпендикулярно.

Такая ось симметрии проходит по меридианам 27 градусов восточной и 153 градуса западной долготы. Разделенные ею полушария почти идентичны по трем параметрам — альбедо в безоблачную погоду, отражательной способности облаков и доле акватории, свободной ото льда.

При этом ось восточно-западной симметрии жестко не зафиксирована. Небольшие ежегодные сдвиги тесно связаны с фазой Эль-Ниньо — глобального климатического явления, обусловленного колебаниями температуры поверхности Тихого океана.

Исследователи считают, что симметрия может быть связана с механизмами изменчивости климата на Земле, а Эль-Ниньо выступает глобальным регулятором, помогающим удерживать ось в районе 27 градусов восточной долготы.

В отличие от северо-южной симметрии, которая ослабевает из-за влияния глобального потепления на морской лед и облачность, симметрия «восток-запад» остается стабильной, в итоге ее роль для глобального климата будет повышаться.

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