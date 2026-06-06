Обнаружен истинный нулевой меридиан Земли

Американские ученые обнаружили скрытый меридиан, который делит Землю на две части, отражающие одинаковое количество света. Он пересекает оба полюса. Соответствующая статья опубликована журналом Nature.

Давно известно, что у Северного и Южного полушарий почти одинаковая отражательная способность (альбедо). Изучение спутниковых данных показало, что у планеты есть еще одна граница, которая делит Землю пополам по тому же признаку, но перпендикулярно.

Такая ось симметрии проходит по меридианам 27 градусов восточной и 153 градуса западной долготы. Разделенные ею полушария почти идентичны по трем параметрам — альбедо в безоблачную погоду, отражательной способности облаков и доле акватории, свободной ото льда.

При этом ось восточно-западной симметрии жестко не зафиксирована. Небольшие ежегодные сдвиги тесно связаны с фазой Эль-Ниньо — глобального климатического явления, обусловленного колебаниями температуры поверхности Тихого океана.

Исследователи считают, что симметрия может быть связана с механизмами изменчивости климата на Земле, а Эль-Ниньо выступает глобальным регулятором, помогающим удерживать ось в районе 27 градусов восточной долготы.

В отличие от северо-южной симметрии, которая ослабевает из-за влияния глобального потепления на морской лед и облачность, симметрия «восток-запад» остается стабильной, в итоге ее роль для глобального климата будет повышаться.