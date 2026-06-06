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Россиянам станет сложнее получить визу в Евросоюз

Источник:
Euronews
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Загранпаспорт
Фото: © Sibnet.ru

Руководство Евросоюза рассматривает дополнительные меры по ужесточению визового режима для граждан России, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

«Мы предложим ввести целевые ограничительные визовые меры для дальнейшего реагирования на риски безопасности, возникающие в результате враждебных действий третьих стран», — цитирует чиновника Euronews.

Поводом стало возмущение нескольких стран Европы тем, что Франция, Италия и Испания по-прежнему принимают российских туристов. Отмечается, что новую инициативу планируют представить в 2027 году.

Евросоюз в 2022 году приостановил соглашение с Россией об упрощении выдачи виз. В результате выдача виз с 4 миллионов виз в год в 2022 году упала до 500 тысяч в 2026 году. В 2025 году россиянам прекратили выдавать многократные визы.

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