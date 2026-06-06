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Открытый реестр психологов создадут в России

Источник:
РИА Новости
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Центре клинической диетологии и коррекции веса
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Открытый реестр психологов появится в России, сообщила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума.

По словам Кузнецовой, разработан законопроект, который впервые на федеральном уровне урегулирует сферу психологической помощи. Сейчас в стране нет единого закона об организации такой помощи и четких требований к специалистам.

Новый документ, который уже получил поддержку правительства, вводит аккредитацию психологов и создает общедоступный федеральный регистр. Любой гражданин сможет проверить специалиста и убедиться в его квалификации.

Кузнецова отметила, что работа над инициативой ускорилась из-за высокого спроса на профессионалов, в том числе для сопровождения семей участников СВО.

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