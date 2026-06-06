Физики «разрезали» элементарную частицу

Группа норвежских физиков смогла «разрезать» фотон — частицу света. При этом ранее считалось, что элементарные частицы невозможно разбить на более мелкие части. Исследование опубликовано журналом Physical Review Letters.

Фотон одновременно существует в двух видах — как локализованная частица и как протяженная волна в пространстве. Исследователи решили выяснить, что произойдет, если одиночный фотон пропустить через оптический затвор.

Такой прибор представляет собой очень быстрый зеркальный переключатель, который может включаться и выключаться, блокируя часть светового импульса. Фактически, он способен перехватить фотон в середине импульса, буквально «отрезав» от него часть.

Результат эксперимента оказался неожиданным — вместо того чтобы получить один фотон с одной стороны затвора и пустоту с другой, срабатывание переключателя породило суперпозицию состояний, содержащих одновременно бесконечное множество фотонов.

Моделирование показало, что быстрое переключение затвора породило флуктуации электромагнитного поля — в результате множество квантовых частиц возникли в буквальном смысле «из ничего».