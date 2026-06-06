Филологи определились с ударением в слове «куркума»

Норма ударения в слове «куркума» изменилась, теперь основным вариантом считается на последний слог, сообщил научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов.

По его словам, согласно «Большому словарю ударений русского языка», вариант «куркумА» стал основным, а прежнее произношение «куркУма» перешло в категорию допустимой старшей нормы, пишет РИА Новости.

Филолог отметил, что до прошлого года словари фиксировали только один вариант ударения — «куркУма». При этом форма «куркумА» ранее не указывалась ни в одном из нормативных изданий.

Обычно новые варианты произношения проходят несколько этапов закрепления в словарях. Сначала они получают статус нерекомендуемых, затем становятся допустимыми в разговорной речи, после чего признаются равноправными с существующей нормой.

Только после этого новый вариант может занять первое место в словарной статье. По словам специалиста, в случае со словом «куркума» этот процесс произошел необычно быстро: вариант «куркумА», который ранее не фиксировался словарями, сразу был признан основным.