Боты обогнали людей по объему интернет-трафика

Генерируемый ботами интернет-трафик впервые превысил объем трафика, создаваемого людьми, сообщил гендиректор Cloudflare Мэтью Принс.

«Это случилось быстрее, чем я предсказывал», — написал Принс в соцсети X, комментируя данные сервиса Cloudflare Radar, согласно которым за период с 29 мая по 4 июня 2026 года боты отправили 57,4% всех HTTP-запросов к интернет-контенту.

По словам главы Cloudflare, тенденция очевидна — автоматизированные системы генерируют больше запросов, чем реальные пользователи. Ранее он предполагал, что подобный рубеж будет достигнут только в 2027 году.

Принс уточнил, что рост обеспечивают не традиционные поисковые роботы и другие подобные сервисы, а ИИ-агенты. Такие системы могут собирать данные для обучения моделей искусственного интеллекта или выполнять задачи от имени пользователя.