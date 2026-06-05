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Путин объяснил нестабильность планеты

Источник:
Sibnet.ru
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Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Нестабильность в мире объясняется переходом от «вертикальной» модели с доминированием Запада к многополярной модели, заявил президент Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума.

«Корни нынешней турбулентности в мире кроются в том, что он переходит от вертикальной, иерархической модели, которая работала в интересах отдельных государств, причем небольшого количества государств, к более сложной, распределенной и многополярной», — сказал он.

По словам Путина, хаос на международной арене провоцируют европейские элиты, при этом они втягивают в него все новые и новые страны. Российский лидер подчеркнул, что такая политика может привести к ослаблению позиций Европы в мировой экономике.

Путин отметил, что Россия оценивает глобальные проблемы, которые сейчас наблюдаются, не только в качестве угрозы, но и как дополнительные возможности для развития.

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Политика #Мир #Россия
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