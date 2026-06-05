Объект 3I/ATLAS проверили на признаки инопланетных технологий

Ученые из Института SETI завершили проверку межзвездного объекта 3I/ATLAS на признаки технологических сигнатур, для этого они использовали телескоп Allen Telescope Array. Результаты исследования опубликованы The Astronomical Journal.

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Астрономы просканировали объект в диапазоне частот от 1 до 9 гигагерц, рассчитывая выявить возможные сигналы, которые могли бы указывать на наличие технологий внеземного происхождения.

Общая продолжительность сеансов наблюдения превысила семь часов, было зафиксировано почти 74 миллиона узкополосных сигналов. Однако после удаления радиопомех земного происхождения для изучения осталось всего около двухсот сигнатур.

Дальнейшее изучение показало, что все сигналы связаны с наземными источниками или околоземными спутниками. Никаких признаков внеземных технологий при сканировании 3I/ATLAS ученые не нашли.

В настоящее время 3I/ATLAS находится на границе орбиты Юпитера, от Солнца объект удален более чем на 815 миллионов километров. Он движется по незамкнутой гиперболической траектории и в марте 2028 года навсегда покинет Солнечную систему.