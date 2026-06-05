НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин ознакомился с письмом Зеленского

Источник:
«Известия»
348 3
Президент России Владимира Путина
Президент России Владимира Путина
Фото: © Пресс-служба президента РФ

Российский лидер Владимир Путин ознакомился с открытым письмом президента Украины Владимира Зеленского, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на полях ПМЭФ.

«Мы в ночи уже передали письменный вариант, он ознакомился, доложили и о разных реакциях мировых лидеров», — рассказал Песков «Известиям».

Представитель Кремля не стал раскрывать, как на письмо Зеленского отреагировал Путин. По его словам, эту тему так или иначе затронут на сегодняшнем пленарном заседании ПМЭФ.

Речь идет об обращении, которое офис главы киевского режима опубликовал накануне вечером. В нем Зеленский предложил Путину начать прямой диалог и встретиться на нейтральной территории.

Еще по теме
Лавров заявил о замкнутом круге в переговорах с США
Спецпредставитель Путина заявил, что тоннель между Россией и США будет
Зеленский написал открытое письмо Путину с предложением личной встречи
Финляндия знала об атаке украинских дронов на Петербург
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Роскомнадзор прокомментировал недоступность Minecraft
Кремль отреагировал на удар Украины по Санкт-Петербургу
Изменится порядок оплаты отопления
Россия пригрозила агрессорам ядерным ответом
Обсуждение (3)
Картина дня
Президент России Владимира Путина
Путин ознакомился с письмом Зеленского
Глава МИД России Сергей Лавров
Лавров заявил о замкнутом круге в переговорах с США
Президент России Владимир Путин
Путин поделился мыслями о переизбрании на новый срок
Смартфон iPhone
Мессенджер «Макс» исчез из App Store
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
33
Россия пригрозила агрессорам ядерным ответом
14
Кремль назвал способ завершить СВО за один день
12
Силуанов похвастался финансовым суверенитетом России
11
Маркетолог об уловках, брендах и провале Max. ИНТЕРВЬЮ
11
Песков назвал задержание Францией танкера Tagor пиратством