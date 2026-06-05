Путин ознакомился с письмом Зеленского

Российский лидер Владимир Путин ознакомился с открытым письмом президента Украины Владимира Зеленского, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на полях ПМЭФ.

«Мы в ночи уже передали письменный вариант, он ознакомился, доложили и о разных реакциях мировых лидеров», — рассказал Песков «Известиям».

Представитель Кремля не стал раскрывать, как на письмо Зеленского отреагировал Путин. По его словам, эту тему так или иначе затронут на сегодняшнем пленарном заседании ПМЭФ.

Речь идет об обращении, которое офис главы киевского режима опубликовал накануне вечером. В нем Зеленский предложил Путину начать прямой диалог и встретиться на нейтральной территории.