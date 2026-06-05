Путин рассказал о лучшем в мире боевом самолет

Президент России Владимир Путин назвал российский истребитель пятого поколения Су-57 лучшим в мире и подтвердил готовность России работать вместе с Индией по этой машине.

«Что касается Су-57, мы когда-то предлагали нашим друзьям из Индии вместе разрабатывать эту машину. Машину пятого поколения, думаю, что лучшую в мире на сегодняшний день. Наши индийские друзья тогда сказали: "Давайте вы сами, а там посмотрим"», — сказал Путин.

Он отметил, что этот самолет «мог бы быть нашим совместным производством». «Мы его сделали самостоятельно, и мы готовы с Индией работать и поставлять, и развивать. Здесь нет никаких ограничений», — добавил российский лидер.



Су-57 может действовать, оставаясь незаметным для радаров врага, ранее сообщил Ростех. «Су-57 — это летающий центр управления, который к тому же может действовать из "тумана войны", будучи незаметен радарам врага», — сказано в сообщении.