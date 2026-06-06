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Новые стандарты для гостиниц заработали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Гостиница
Фото: © Magnific.com/

Новые стандарты в сфере туризма и гостиничных услуг заработали в России с июня 2026 года, регламентирующие, в том числе, прием иностранных туристов.

Новый ГОСТ для гостиниц распространяется на отели, хостелы, кемпинги, базы отдыха и другие средства размещения. Эти объекты должны обеспечивать круглосуточный прием гостей, размещать на видном месте информацию об услугах, ценах и правилах проживания, а также поддерживать исправную работу систем пожарной безопасности и эвакуации.

Стандарт предусматривает обязательное наличие питьевой воды, регулярную уборку номеров и общественных зон, санитарную обработку помещений, исправное освещение и вентиляцию. Также гостиницы должны следить за уровнем шума и состоянием прилегающей территории.

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Новые стандарты содержат также рекомендации по адаптации туристической инфраструктуры для иностранцев. Так, гостиницам рекомендуют размещать информацию и навигацию на английском языке, обеспечить Wi-Fi, возможность безналичной оплаты, автоматический перевод речи и документов, а также учитывать культурные особенности туристов.

Эти стандарты не будут обязательным требованием для всех гостиниц. Но те, что решат по ним работать смогут в информации о себе размещать фразу «Соответствует ГОСТ», что будет аналогом «знака качества».

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