НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров заявил о замкнутом круге в переговорах с США

Источник:
«Известиям»
292 0
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
Фото: © МИД России

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог с Вашингтоном по украинскому урегулированию идет по замкнутому кругу, прогресса не наблюдается с момента саммита на Аляске.

«Урегулирование Украины было обсуждено и принято нами в американской редакции в августе 2025 года на Аляске. То есть замкнутый круг. И вот мы по этому кругу ходим», — сказал Лавров в интервью «Известиям».

По его словам, Россия ценим то, что переговорщики, господа Уиткофф и Кушнер очень добрые чувства испытывают к нашей стране. «Насколько можем судить по их высказываниям, они искренне заинтересованы в том, чтобы эти отношения нормализовались, но интересы пока ни во что не материализуются», — отметил министр.

Он подчеркнул, что Россия не видит, чтобы у США было желание убедить Украину принять достигнутые в прошлом году в Анкоридже договоренности.

Тем не менее, Москва открыта к дальнейшим переговорам, но позицию по предложениям, выдвинутым на Аляске, не изменит, сказал Лавров.

Еще по теме
Спецпредставитель Путина заявил, что тоннель между Россией и США будет
Зеленский написал открытое письмо Путину с предложением личной встречи
Финляндия знала об атаке украинских дронов на Петербург
МИД заявил о готовности к переговорам в «духе Анкориджа»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Роскомнадзор прокомментировал недоступность Minecraft
Кремль отреагировал на удар Украины по Санкт-Петербургу
Изменится порядок оплаты отопления
Россия пригрозила агрессорам ядерным ответом
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Как раздельный сон вредит отношениям
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
33
Россия пригрозила агрессорам ядерным ответом
14
Кремль назвал способ завершить СВО за один день
12
Силуанов похвастался финансовым суверенитетом России
11
Маркетолог об уловках, брендах и провале Max. ИНТЕРВЬЮ
11
Песков назвал задержание Францией танкера Tagor пиратством