Лавров заявил о замкнутом круге в переговорах с США

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог с Вашингтоном по украинскому урегулированию идет по замкнутому кругу, прогресса не наблюдается с момента саммита на Аляске.

«Урегулирование Украины было обсуждено и принято нами в американской редакции в августе 2025 года на Аляске. То есть замкнутый круг. И вот мы по этому кругу ходим», — сказал Лавров в интервью «Известиям».

По его словам, Россия ценим то, что переговорщики, господа Уиткофф и Кушнер очень добрые чувства испытывают к нашей стране. «Насколько можем судить по их высказываниям, они искренне заинтересованы в том, чтобы эти отношения нормализовались, но интересы пока ни во что не материализуются», — отметил министр.

Он подчеркнул, что Россия не видит, чтобы у США было желание убедить Украину принять достигнутые в прошлом году в Анкоридже договоренности.

Тем не менее, Москва открыта к дальнейшим переговорам, но позицию по предложениям, выдвинутым на Аляске, не изменит, сказал Лавров.