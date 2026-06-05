Путин поделился мыслями о переизбрании на новый срок

Конституция позволяет баллотироваться на очередной срок, однако об этом рано говорить, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств.

«Господин Президент, вы управляете страной уже 26 лет. Планируете ли вы оставаться исполнять полномочия до 2036 года, как мне кажется, как можно по Конституции? Считаете ли вы, что вам хватит выносливости и здоровья, чтобы дотянуть до 2036 года?» — задал вопрос Марк Бендайк из агентства Reuters (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

«Только Господь знает, хватит нам здоровья — и мне, и вам, и всем здесь собравшимся — для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра и тем более решать какие-то задачи, добиваться целей, которые мы перед собой ставим», — ответил Путин.

Президент России заявил, что «совершенно откровенно» не думает об этом, хотя Конституция позволяет ему баллотироваться. По его словам, сейчас перед Россией стоит много масштабных и острых вопросов. «Их надо решать, не думая об этом, а думая о будущем России», — подчеркнул Путин.