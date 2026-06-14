Почему после алкоголя тянет на соленое

После употребления алкоголя усиливается тяга к соленым закускам — чипсам, соленым огурчикам, рыбе. Ученые нашли объяснение этому феномену — алкоголь заставляет тело экстренно искать натрий.

Главная причина «соленого голода» — сильное обезвоживание. Алкоголь блокирует выработку вазопрессина, антидиуретического гормона, который помогает почкам удерживать воду в организме.

Без него тело начинает стремительно терять жидкость, а вместе с ней вымываются жизненно важные минералы — электролиты. Натрий и калий отвечают за баланс воды в клетках, работу мышц и передачу нервных импульсов.

Когда их уровень падает, мозг требует срочно восстановить запасы, активируя тягу к продуктам с высоким содержанием соли. Однако стоит помнить, что соль работает эффективно только в сочетании с достаточным количеством жидкости.

Для восстановления электролитного баланса после употребления алкоголя лучшим выбором считаются огуречный или капустный рассол, куриный бульон и минеральная вода. Избыточное потребление соли может усугубить обезвоживание.