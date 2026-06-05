Сильная магнитная буря обрушится на Землю

Сильная магнитная буря уровня G3 обрушится на Землю, основной удар ожидается утром 5 июня, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

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Причиной геомагнитных возмущений стала серия недавних мощных вспышек на Солнце, после которых в сторону Земли направились сразу несколько облаков плазмы. Астрономы уточнили, что к планете движутся два или три выброса солнечного вещества.

«Буря будет иметь непрерывный характер, поскольку, согласно расчетам, более поздние выбросы солнечного вещества по пути к Земле должны догнать выброшенные ранее плазменные облака и образовать единую структуру», — говорится в сообщении.

Размер общего выброса оценивается в 200 миллионов километров. При таких размерах и направлении движения выброшенного газового облака возможность избежать встречи с ним практически отсутствует, подчеркнули ученые.

Интенсивность магнитных бурь официально измеряется по пятибалльной шкале — от G1 (слабая буря) до G1 (экстремальная). G3 в этой шкале относится к сильным бурям, она вызывает заметные изменения в геомагнитной обстановке.