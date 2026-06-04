Крым прекратил свободную продажу бензина

Свободная продажа бензина приостанавливается на всей территории Крыма, топливо будут отпускать только по реализованным ранее талонам, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.

«С сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет», — написал чиновник.

По старым талонам бензин будут отпускать в объеме 20 литров на человека. За реализацией топлива будут следить — на каждой АЗС будут дежурить должностные лица и фиксировать номера машин.

Ранее в Крыму запретили любую съемку бензовозов, распространение таких материалов в интернете и даже пересылку родственникам будут считать содействием диверсионной деятельности.

Дефицит топлива наблюдается в Крыму с конца мая. Логистика поставок нарушена на фоне регулярных ударов ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия», идущей от Ростова-на-Дону в Симферополь через новые регионы.