«Пенсии молчунов» перенесут в долгосрочные сбережения

Пенсионные накопления так называемых «молчунов» должны работать как долгосрочные сбережения, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме поддержал инициативу главы «ВЭБ» Игоря Шувалова, который предложил создать объединенный пенсионный фонд, контрольный пакет в котором будет принадлежать госкомпаниям, передает «Интерфакс».

Законопроект о создании объединенного пенсионного фонда предусматривает возможность автоматического перевода накоплений в рамках обязательного пенсионного страхования в запущенную с 1 января 2024 года Программу долгосрочных сбережений.

«Молчунами» чиновники называют застрахованных лиц, которые не переводили свои пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды. Государственная управляющая компания» ВЭБ» работает со средствами пенсионных накоплений свыше 36 миллионов человек.