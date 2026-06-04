«Почта России» возобновила доставку посылок из США

«Почта России» восстановила доставку отправлений в США, доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений.

Возобновление приема американских посылок состоялось в конце мая, первые транзитные грузы уже пересекли границу и проходят необходимую сортировку, пишет ТАСС со ссылкой на представителя оператора.

Направление исторически является одним из значимых для клиентов «Почты» — до 2022 года почтовый импорт из США составлял более 50 тонн в месяц. В основном из Соединенных Штатов в Россию приезжали товары электронной коммерции — одежда, обувь, электроника.

В конце 2025 года «Почта России» возобновила прием отправлений в США в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец», приостановленный ранее в связи с отменой беспошлинного режима.

Сейчас «Почта России» отправляет корреспонденцию и посылки в 163 страны: Китай, США, государства ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока и Африки.