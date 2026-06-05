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Оформлять пьяных водителей будут быстрее

Источник:
Sibnet.ru
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Инспектор ДПС составляет протокол
Фото: © пресс-служба Госавтоинспекции Москвы

Инспекторам ГАИ с 5 июня 2026 года стало проще оформлять пьяных водителей, количество необходимых протоколов сократили.

При выявлении водителя с признаками опьянения инспекторы составляли пять документов:

  • протокол об отстранении от управления транспортным средством (ТС);
  • акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения;
  • протокол направления на медицинское освидетельствование;
  • протокол об административном правонарушении;
  • протокол задержания транспортного средства.

На составление каждого протокола уходило в среднем пять минут. Госдума приняла закон о сокращении количества процессуальных документов, что позволит сэкономить 33,6 тысячи рабочих часов в год, а также сократить финансовые затраты, необходимые для приобретения бланков. 

Теперь инспекторы могут составить отдельный протокол об отстранении от управления машиной или просто сделать соответствующую запись в протоколах о направлении на медосвидетельствование, о задержании транспортного средства, об административном правонарушении или в постановлении по делу.

Аналогичные изменения затронули и задержание транспортного средства. Пометку об этом можно будет сделать в протоколе об административном правонарушении, в определении о возбуждении дела или в постановлении по делу. В перспективе появятся новые бланки со всеми отметками на одном листе.

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