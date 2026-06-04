МИД заявил о готовности к переговорам в «духе Анкориджа»

Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном, начатые на саммите в Анкоридже, заявила в интервью официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Духом Анкориджа» называют совокупность дипломатических договоренностей по урегулированию конфликта на Украине, которые были достигнуты во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа 2025 года.

От контактов «никто не отказывался ни с нашей, ни с их стороны», сказала Захарова в интервью ТАСС. Она напомнила, что сейчас внимание властей США круглосуточно занимает конфликт на Ближнем Востоке.

«Это, конечно, не могло не повлиять на ситуацию, которую они же заявили для себя как приоритетную, да и вообще даже изначально как легко разруливаемую. Они именно так это объясняют, что сейчас вовлечены полностью в ситуацию вокруг собственной же агрессии в отношении Ирана и вообще того, что там сейчас происходит»,— добавила представитель МИД.

Мария Захарова уточнила, что, несмотря на ближневосточный конфликт, российско-американские контакты продолжаются, а посольства ведут работу, хоть и «очень ограниченно».