Половина зумеров не смогла определить время по стрелочным часам

Половина зумеров не умеет пользоваться стрелочными часами, а три четверти признались, что с трудом считают бумажные деньги, следует из исследования Sunlight.

Данные исследования основываются на опросе более 3 тысяч жителей России старше 18 лет. 54% респондентов не умеют пользоваться часами с циферблатом, приводят «Осторожно, новости» результаты Sunlight.

Спрос на часы среди зумеров не снизился — устройства «становятся элементом стиля и частью образа, тогда как их практическая функция постепенно отходит на второй план».

Почти каждый второй участник опроса не знает, как вкрутить лампочку, а 75% респондентов трудно считать бумажные деньги при оплате наличными. Также 68% зумеров испытывают трудности с ориентированием в городе без онлайн-карт.

За ответами 62% молодых людей обращаются в интернет, 46% — к ИИ. Родители занимают лишь третье место среди источников информации.