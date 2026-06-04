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Volga вложит 60 млрд рублей в локализацию китайских авто

Источник:
Sibnet.ru
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Производитель автомобилей Volga вложит около 60 миллиардов рублей в локализацию китайского модельного ряда в России, в том числе в производство бензиновых двигателей и автоматических коробок передач.

Фото: © Volga

Нижегородская компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) в феврале заключила специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом, сообщили «Ведомости» со ссылкой на два источника.

В рамках проекта Volga планируется создание оригинального модельного ряда, разработка собственных инженерных решений и создание локальной компонентной базы, сказал изданию представитель компании. В СПИК заложен высокий уровень обязательств по локализации критически значимых узлов, на базе которых будет создаваться новый модельный ряд, в том числе – двигатель и трансмиссия, блоки управления автомобилем и другие компоненты.

Сейчас модельный ряд Volga состоит из копий трех автомобилей китайской Geely: седана Preface, а также кроссоверов Atlas и Monjaro. Их назвали С50, K40 и K50. Производство началось весной 2026 года, старт продаж запланирован на лето.

Стоимость седана С50 будет начинаться от 2,9 миллиона рублей, кроссовера K40 — от 2,75 миллиона рублей, K50 — от 4,2 миллиона рублей. Для сравнения, сейчас у дилеров новые Geely Preface предлагаются по цене от 3,3–3,4 миллиона рублей, Atlas — от 3,4 миллиона рублей, Monjaro — от 4,6 миллиона рублей. По словам одного из собеседников «Ведомостей», по мере поступления автомобилей Volga в дилерскую сеть продажи соответствующих моделей Geely будут прекращаться.

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