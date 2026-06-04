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Заработала скидка на проезд по платным дорогам для многодетных

Источник:
Sibnet.ru
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Платные автодороги
Фото: © пресс-служба «Автодор-Платные Дороги»

«Автодор» в преддверии туристического сезона ввел скидку 15% для многодетных семей на проезд по платным дорогам, сообщила пресс-служба госкомпании. Акция действует по 30 сентября 2026 года.

Чтобы принять участие, одному из членов многодетной семьи, на которого оформлен транспондер T-pass (нужен для проезда по платным дорогам), потребуется пройти подтверждение статуса в фирменном чат-боте мессенджера «Макс» или Центре поддержки и обслуживания.

После этого баланс лицевого счета транспондера T-pass будет пополнен компанией на 12 тысяч бонусных баллов. Срок начисления баллов составляет не более пяти рабочих дней с даты обращения.

Начисленные баллы можно обменять на скидки на оплату проезда по сети трасс «Автодор». Максимальный размер скидки достигает 15%, активировать ее можно на любой выбранный пользователем календарный месяц, отмечается в сообщении.

В прошлом году аналогичной акцией воспользовались более 11 тысяч многодетных семей, суммарно им начислили 139 миллионов бонусных баллов.

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