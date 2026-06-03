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Универсальный QR-код введут для безналичной оплаты покупок

Источник:
RT
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Система быстрый платежей
Фото: © Sibnet.ru

Универсальный QR-код для безналичных расчетов начнет действовать в России с 1 сентября 2026 года, сообщил член совета директоров Банка России Михаил Мамута.

Сейчас на одной кассе могут висеть QR-коды разных банков, пользователю надо искать среди них свое кредитное учреждение. Универсальный QR-код объединит все способы оплаты — перейдя по нему, клиент сам выберет банк для проведения платежа.

Новый инструмент привяжут к Системе быстрых платежей, он позволит покупателям быстрее оплачивать товары и услуги, а предпринимателям — заметно сократить свои издержки, уточнил представитель Банка России в комментарии RT.

Универсальный QR-код будет представлять собой специальный QR-код от Национальной системы платежных карт. Он объединит в один стандарт Систему быстрых платежей, платежные сервисы банков, рассрочку, а также цифровой рубль.

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Экономика #Торговля
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