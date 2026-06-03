Россия пригрозила агрессорам ядерным ответом

Посягательства на территориальную целостность России со стороны агрессоров могут привести к использованию ядерного оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях Петербургского международного экономического форума.

«Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто возможно и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств», — цитирует дипломата ТАСС.

Рябков подчеркнул, что данное предупреждение является серьезным сигналом и призвал противников не пытаться проверить на практике решимость России защищать свои интересы всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Постоянный представитель России в ОБСЕ Дмитрий Полянский в конце мая сообщил, что соответствующий показатель достиг уровня холодной войны.