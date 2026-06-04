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Путин ответит на вопросы западных СМИ

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 июня встретится с руководителями мировых информационных агентств, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Разговор будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, ключевым международным событиям, уточнил помощник Путина.

Нынешняя встреча Путина с руководителями ведущих мировых информационных агентств на ПМЭФ будет юбилейной — она пройдет в десятый раз. 

В этот же день на полях форума состоится двусторонняя встреча Владимира Путина с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, после чего они по видеосвязи дадут старт строительству первого энергоблока атомной станции в Узбекистане.

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