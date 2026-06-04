Путин ответит на вопросы западных СМИ

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 июня встретится с руководителями мировых информационных агентств, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Разговор будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, ключевым международным событиям, уточнил помощник Путина.

Нынешняя встреча Путина с руководителями ведущих мировых информационных агентств на ПМЭФ будет юбилейной — она пройдет в десятый раз.

В этот же день на полях форума состоится двусторонняя встреча Владимира Путина с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, после чего они по видеосвязи дадут старт строительству первого энергоблока атомной станции в Узбекистане.